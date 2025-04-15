Normal doğumu siz yapın beyler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ‘‘Aile Yılı’’ ilan etmesiyle başlayan ‘‘normal doğum’ teşviklerine ilişkin paylaşımlar yeşil sahalara taşındı. Sivasspor’un Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya ‘‘Doğal olan normal doğum’’ pankartıyla çıkması kadın örgütlerinin tepkisine yol açtı. ‘‘Neyin ‘normal’ olduğuna siz karar veremezsiniz’’ diyen kadınlar ‘‘Sezaryen ‘anormal’ olmadığı gibi, vajinal doğum da ‘normal’ değildir. Doğum yöntemi; kadının ve bebeğin tıbbi, ruhsal, zihinsel, sosyoekonomik gibi çok çeşitli koşulları göz önünde bulundurularak, bütüncül bir yaklaşımla karar verilir. Kimse ‘normal’ diyerek dayatamaz’’ dedi.

BASKI YARATIYORLAR

SOL Feminist Hareket’ten Fatoş Erol, BirGün'e yaptığı değerlendirmede tek adam rejiminin kadınların doğum hakkı ve bedenleri üzerindeki söz hakları üzerinde dinci, gerici bir baskı yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Erol, ‘‘Bu türden eylemlerin rastlantısal değil, merkezi bir politik yönlendirme ile yapıldığını anlıyoruz. Bu örnek, sporun ‘sadece spor’ olmadığını, aksine patriyarkanın yeniden üretimi için çok güçlü bir ideolojik taşıyıcı olabileceğini, araçsallaştırılabileceğini gösteriyor’’ dedi.

Erol, şöyle devam etti: ‘‘Siyasal islamcı tek adam rejimi kadın bedeni üzerinden saldırılarına devam ediyor ve bu tür kampanyalar ile kadınları sadece ‘anne’ olarak konumlandıran yani kadın kimliğini annelikle sınırlayan patriyarkal saldırılarına son hız devam ediyor. Bu tartışmaların içerisinde kadınların kürtaj hakkı, doğum kontrol yöntemlerine erişimi, doğum sonrası bakım ve kadının doğurganlık üzerindeki kontrol hakkı tartışma konusu dahi olamıyor. Bu örnekteki temel mesele kadınların sağlık hakkı değil, onların hangi sağlık tercihlerini ‘doğal’ saymaları gerektiği üzerine kurulan cinsiyetçi bir iktidar ilişkisidir. Kadınların vajinal doğum mu yoksa sezaryen doğum mu yapacağı, kadınların neyi ‘doğal’ bulacağı sadece kadınların kararıdır.’’

İKTİDAR POLİTİKALARI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Esin İzel Uysal da söz konusu pankartı ‘‘Bu durum iktidarın politikalarını ortaya koyuyor. Burada öncelikle annenin ve bebeğin sağlığı önemlidir. Normal bunlara göre normal olabilir ancak’’ dedi. Uysal şöyle devam etti: ‘‘Kadının adına konuşmaya çalışma ve bunu erkek futbolculara yaptırma 'kadınlara böyle bir hakkı her yerden engelliyorum' anlamına geliyor. AKP’nin bütün politikaları bununla sınırlı değil. Kadınların yaşam hakları ellerinden alınıyor. Doğumla ya da attığımız kahkaha ile ilgili söylenen bir söz, yasalarla ilgili mecliste yapılan bir konuşma gibi görmemek gerek. Bunların hepsi aslında iktidarın kadın düşmanı politikalarının toplamı anlamına geliyor. En temel demokratik hakkımızın sözünü edemediğimiz yerde, biz kadınlar için de eşitlikten ve özgür yaşamaktan bahsedemeyiz. Doğumun nasıl olacağını söylemek kimsenin haddine değil. Bunları engelleyecek olan bizim örgütlü mücadelemizdir.’’

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BUNUN ADI VAJİNAL DOĞUMDUR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Irmak Saraç da ‘‘Dünyanın hiçbir yerinde normal doğum denmiyor. Bunun adı vajinal doğumdur’’ dedi. Sağlıktaki özelleştirmenin ki sezaryan oranlarındaki artışa neden olduğunu söyleyen Saraç, şunları kaydetti: ‘‘Bunu sistem problemi olarak görmek gerek. Sistem vajinal doğumu desteklemiyor. Kadın doğum uzmanları üzerinde malpraktis davaları gibi büyük baskılar var. Davalarda 'Niye vajinal doğum yaptın?' diye sorulmuyor. 'Niye sezaryan yapmadın?' deniyor. Dünyanın her yerinde ebeler güçlü olduğunda vajinal doğum oranları daha yüksek olur. Bizde ebeler çok güçsüzleştirildi. Bir diğeri de kamuda doğum işine girecekseniz ne doğru dürüst bir gebelik eğitimi alabiliyorsunuz, ne gerçek anlamda bir ebe desteği... Doğumhaneleri biliyoruz, pek çok yerde koğuş sistemi var. Ama doğal doğum diye geçen, ağrısız doğum olan doğumlar daha çok özel sektörde yapılıyor. Dolayısıyla bunun sınıfsal bir yanıda var. Bunlar olmadan zaten "hadi biz siz vajinal doğurun" demek ya da doktorlara ‘vajinal doğurtun’ demek gerçekçi değil.’’

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BAKAN’DAN İLGİNÇ YANIT

Futbolcuların taşıdıkları pankarta hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulması üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘‘Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?’ diye yanıt vermesi dikkat çekti.

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EVGAR: YAZIKLAR OLSUN

AKP hükümeti, gerek sahalarda gerek yandaş medyada hazırladığı kampanyalar ve kamu spotları ile rejimini inşa ediyor ve toplumu şekillendirmek istiyor. Bu durum sanat, siyaset ve aydınların da tepkisine neden oluyor. Sanatçı Demet Evgar, ‘‘Sizsiniz normal, biziz anormal. O pankartı taşıyana da artık bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun" derken; Yasemin Sakallıoğlu da ‘‘Merak etmeyin kadınlar hayatları boyunca başlarına gelen onca şeyle mücadele ederken dokuz doğuruyor zaten. Doğal olan annenin o anki ihtiyacıdır. Doğumun anormali yoktur. Her doğum normaldir" dedi.

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KARAR KADINA AİT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ‘‘Ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi erkek futbolcular kadınların nasıl doğum yapacağını söylüyor. Beyler, siz doğum yapacak olursanız 'normal doğum;' yaparsınız’’ derken; CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar ‘‘Kadınların doğum tercihlerine dair bir kampanya yapılıyor, ama ortada tek bir kadın yok. Bu, sağlık kampanyası değil; açıkça cinsiyetçi bir dayatma" dedi. HDP milletekili Perihan Koca da ‘‘Sizin bedeniniz sizin kararınız beyler. Siz doğururken 'normal' doğum yaparsınız olur biter. Mevzu bahis kadınlarsa orada bir duracaksınız’’ diye konuştu.