Normalleşme krizi

İsrail ile normalleşme adımları atan Suudi Arabistan, Filistin’e büyükelçi atadı. “Riyad, Filistin’e ‘sizi unutmadık’ mesajı veriyor” diyen İsrailli Bakan Cohen, “Kimse Kudüs’te Filistin için temsilcilik açamaz” ifadelerini kullandı.

Dış Haberler

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci, Riyad’ın Filistin’e büyükelçi atamasıyla krize girmek üzere. Hafta başında diplomatik ilişkileri başlatmanın “an meselesi” olduğunu söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “hiçbir ülkenin Filistin yönetimi nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasına izin vermeyeceklerini” söyledi.

Suudi Arabistan’ın Filistin’e atadığı ilk büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, güven mektubunu Filistin makamlarına teslim etti. Sudeyri'nin, tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve aynı zamanda mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı belirtildi.

‘SİZİ UNUTMADIK’

Riyad’ın atamasını değerlendiren Cohen, “Riyad bizimle koordineli hareket etmedi, buna ihtiyaçları da yok. Kudüs'te Filistinliler için şu veya bu şekilde fiili olarak bir diplomatik temsilcilik açılmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Cohen, Riyad ile Tel Aviv arasındaki normalleşme görüşmelerinde kaydedilen ilerleme sonrası Filistinlilere verilen “sizi unutmadık” mesajı olduğunu savundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ocak ayında, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, İsrail ile diplomatik ilişki kurulmasında "ön şart" olacağını söylemişti.

İki ülke arasındaki normalleşme konusuna değinen Cohen, “Karmaşık bir mesele ama imkânsız değil, neticede önemli olan çıkarlar” diye konuştu. Cohen, ABD’nin aracılık ettiği görüşmelere ilişkin “9 ile 13 ay arasında bir zaman aralığı söz konusu. Sonrasında ABD seçim hengâmesine girecek” dedi.

NÜKLEER YARIŞ TEHLİKESİ

İsrail'de eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, Suudi Arabistan ile sunulan şekilde bir normalleşme anlaşması imzalamanın, Ortadoğu'da ülkesinin varlığını tehlikeye atacak bir "nükleer silahlanma yarışına" yol açacağını söyledi.

Riyad'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için ABD arabuluculuğuyla sivil bir nükleer programı şart koştuğu yönündeki haberlere dair konuşan Lapid, “Bir anlaşmaya varılmasını çok destekliyorum, bu konuda harekete geçtim ve ilk adımları attım. Suudi Arabistan ile uranyum zenginleştirme içermeyen her türlü anlaşmayı destekleyeceğim” diye konuştu.

ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

The Wall Street Journal gazetesi, ABD ile Suudi Arabistan'ın, "İsrail'in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD'nin Riyad'a güvenlik garantileri ve sivil nükleer programına destek vermesi" karşılığında Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıyacağı bir anlaşmada uzlaştığını iddia etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise 9 Ağustos'ta, anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi olmadığını vurgulamıştı. Kirby'nin açıklamasının ertesi günü Cohen, Riyad ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunda anlaşmaya varmanın "an meselesi" olduğunu söylemişti.

DİKTATÖRLÜĞE VE FAŞİZME PROTESTO

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağ koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı yapılan protestolar 32’inci haftasına girdi. Tel Aviv’de, düzenlemeye karşı çıkan göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla kentin ana meydan ve caddelerinde toplandı. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli Arap yerel yönetimler için ayrılan fonları dondurma girişimi protesto edildi.

FON SERBEST KALDI NETANYAHU ELEŞTİRDİ

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ABD ile yapılan mahkum takası anlaşması kapsamında ülkenin Güney Kore’de dondurulan döviz kaynaklarının blokajının kaldırıldığını açıkladı. Blokajı kaldırılan 6 milyar dolarlık fonun İran bankalarının Katar’daki hesaplarına aktarılacağını kaydeden Ferzin, paranın yaptırıma tabi olmayan ürünlerin alımında kullanılacağını kaydetti. Anlaşmayı eleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “İran'ın nükleer altyapısını ortadan kaldırmayacak, nükleer çalışmalarını sonlandırmayacak bilakis Tahran'ın sponsorluğunu yaptığı terör unsurlarına finansman sağlayacak anlaşmalara ilişkin İsrail'in pozisyonu açık” dedi.