Nöroloji ve nöroşirurji camiası toplanıyor

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirurji Kongresi (WINNC 2025), 1–3 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’da dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ve klinisyenleri bir araya getirecek. Bu kongre, yalnızca Türkiye için değil, dünya sağlık sistemi için de kritik öneme sahip. Çünkü inme ve beyin damar hastalıkları, 21. yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl en az 12 milyon kişi inme geçiriyor. Bu vakaların 6,5 milyonu hayatını kaybederken, 5 milyonu da kalıcı engellilikle yaşamını sürdürüyor. 25 yaş üzerindeki her dört bireyden biri hayatının bir döneminde inme geçiriyor. Türkiye’de ise yılda ortalama 100.000 yeni inme vakası görülmekte. İnme, yalnızca bireyler değil; aileler, iş gücü ve sağlık ekonomisi üzerinde de yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle inmenin erken müdahale ile tedavisi hem bireyler hem de toplumlar açısından büyük öneme sahip.