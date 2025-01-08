"Norte, the End of History" filmi Atlas 1948 Sineması'nda

Othon Cinema, güncel sinemanın en önemli isimlerinden Filipinli yönetmen Lav Diaz'ın 2013 yapımı "Norte, the End of History" filmini izleyici ile buluşturuyor.

Film, 18 Ocak Cumartesi 18.00'da Atlas 1948 Sineması'nda gösterilecek.

Biletler, biletinial üzerinden satışta.

Film Hakkında:

Bir adam, cinayet suçlamasıyla haksız yere hapse atılırken gerçek katil serbestçe dışarıda dolaşmaktadır. Katil, ülkesinin bitmek bilmeyen ihanet ve kayıtsızlık döngüsünden bıkmış, hayal kırıklığına uğramış bir entelektüeldir. Mahkûm ise hapisteki hayatını daha katlanılabilir bulmaya başlar; özellikle de kendisinde gizemli bir şeyler keşfetmeye başladığında.

Dostoyevski’nin Suç ve Ceza eserinden ilham alan Norte, Fabian’ın ahlaki çöküşünü anlatan destansı ve etkileyici bir hikâye sunar. Fabian, genç ve radikal bir ideolog olarak, “Toplumu gerçekten temizlemek istiyorsak, çözüm basit: kötü unsurları öldürmek” diyerek kendi ideolojisini savunur. İşte bu inanç doğrultusunda, zengin ve acımasız bir kadın öldürülür ve yoksul bir aile büyük acılara mahkûm edilir.

Fabian karakteri, Filipinler’i yaklaşık on yıl boyunca sıkıyönetim altında tutan Ferdinand Marcos’a çarpıcı bir şekilde benzemekte ve bugünün siyasi tartışmalarına yeni bir bakış açısı sunmaktadır.