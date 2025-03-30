Northamptonshire'da yangın: 3 ölü

BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) - İNGİLTERE'NİN Northamptonshire bölgesinde tarihi bir binada çıkan yangında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Olayın, 28 Mart Cuma günü yerel saatle 22.30 sıralarında Kettering yakınlarındaki Beswick Close’da bulunan eski bir karakolda meydana geldiği açıklandı. Northamptonshire Polisi, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, kurbanların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin detaylı şekilde araştırıldığı belirtildi.