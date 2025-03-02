Norveç: Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir

Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik, Norveçli petrol ve gemicilik şirketi Haltbakk Bunkers'ın ABD gemilerine yakıt ikmali yapmayacağı açıklamasına ilişkin, "Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir." dedi.

Sandvik, Haltbakk Bunkers şirketinin ABD gemilerine ikmali kestiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin kararının hükümetin politikasıyla uyumlu olmadığını belirten Sandvik, ABD ve Norveç'in savunma işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti.

Sandvik, talep edilen desteklerin tamamen sağlandığını vurgulayarak, "Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Norveçli petrol ve gemicilik şirketi Haltbakk Bunkers, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını açıklamıştı.

Açıklamada "Amerikalılara yakıt yok! Tüm Norveçlileri ve Avrupalıları bizim örneğimizi takip etmeye teşvik ediyoruz." denilmişti.