Norveç Başbakanı'ndan 'Epstein' açıklamasında 'şeffaflık' vurgusu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri bulunan Norveçlilere yönelik yürütülen soruşturmada "tam şeffaflık" mesajı verdi.

Store, ülkede yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan belgelerde çok sayıda Norveçli ismin yer almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Epstein soruşturmasının zengin insanların siyasi gücü nasıl satın alabildiğini gösterdiğini belirten Store, "Norveç ile olan bağlantıların soruşturulduğu bu dönemde tam şeffaflık çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

Store, Epstein soruşturmasının son derece ciddi olduğuna işaret ederek, "Acımasız bir gerçeklik. Elinde güç bulunduran insanların neler yapabileceklerini görmesi insanlar için şok edici oldu" dedi.

"EN ÖNEMLİSİ GERÇEKLERİ ORTAYA KOYMAK"

Çok sayıda Norveçlinin Epstein ile ilişki kurduğunun ortaya çıktığına dikkati çeken Store, bunun hükümete olan güveni sarstığını belirtti.

Store, Norveç Parlamentosunun (Storting) Epstein'e ilişkin bir soruşturma komitesi kuracağını duyurarak, "En önemlisi gerçekleri ortaya koymak" diye konuştu.

Epstein ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'ın 1990'lı yıllardan bu yana Norveç'i temsil eden bir görev üstlenmediğini ifade eden Store, Rod-Larsen'in eşi Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul'un da nitelikleri nedeniyle görevde bulunduğunu ancak tüm bunların şimdi sorgulandığını söyledi.

"YAPTIKLARIMIN ARKASINDA DURACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Store, Rod-Larsen'in New York merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Barış Enstitüsü ​​​​​​​ (IPI) başkanlığını yürüttüğü dönemde Epstein ile yakın iletişim halinde olduğu ve kurumu çıkarları için kullandığına dair çıkan bilgileri değerlendirerek, "O dönem Dışişleri Bakanı olarak görev yaptım. Dönemimle alakalı soru gelecek olursa cevaplamaya hazırım. Yaptıklarımın arkasında duracağımı düşünüyorum" dedi.

Norveç Başbakanı Store, Norveç’teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim’in, Epstein ile ilişkisi nedeniyle soruşturma yürüttüğü eski Başbakan Thorbjorn Jagland hakkında ortaya çıkardığı bilgileri de rahatsız edici bulduğunu kaydetti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.