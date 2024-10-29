Norveç, BM'den İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine açıklık getirmesini istiyor

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in BM Genel Kurulundan İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine açıklık getirmesini istediği bildirildi.

Açıklamada, BM Genel Kurulu'na, İsrail'in işgalci bir güç olarak Filistin halkına insani yardımı kolaylaştırma yükümlülükleri konusunda UAD'den tavsiye niteliğinde bir görüş bildirmesini talep eden karar tasarısı sunulacağı belirtildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile çok sayıda ülkenin bu girişimi desteklediği ifade edilen açıklamada, "Norveç, BM Genel Kurulu'ndan UAD kararı talep etmesini istiyor; İsrail, BM'nin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının ve devletlerin işgal altındaki Filistinlilere insani yardım sağlamasını engelleyerek uluslararası hukuku ihlal ediyor mu?" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu girişimin, İsrail'in son kararlarına "yanıt" niteliği taşıdığı vurgulanarak, İsrail Meclisinin (Knesset), dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylaması ve BM personellerinin, insani yardım çalışmalarına yönelik keyfi ve sistematik engellerle karşılaşması hatırlatıldı.

UAD'nin 19 Temmuz'daki kararına atıfta bulunulan açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca İsrail'in işgal altındaki Filistin nüfusunu desteklemekle yükümlü olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Başbakan Jonas Gahr Store ve Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin konu hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Başbakan Store, uluslararası toplumun, BM'nin insani yardım kuruluşlarının ve devletlerin Filistinlilere insani yardım ulaştırırken sistematik engellerle karşılaşmaya devam etmesini kabul edemeyeceğini belirtti. Store, bu durumun Filistinlilerin insani yardım alma hakkını baltaladığını kaydetti.

Store, "Bu nedenle UAD'den, İsrail'in, BM dahil uluslararası örgütler ve devletler tarafından Filistin halkına insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırma yükümlülükleri konusunda bir açıklama yapmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Eide, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini engelleyen ilgili kararının halihazırda en kötü koşullarda yaşayan milyonlarca sivil için ciddi sonuçlar doğuracağını ve tüm Orta Doğu'nun istikrarına zarar vereceğini belirtti. Eide, İsrail'in bu tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve iki devletli çözüm çabalarını baltaladığına işaret etti.

Eide, "Bu girişimle Norveç, İsrail de dahil hiçbir ülkenin uluslararası yasal yükümlülüklerinden muaf olmadığını teyit etmeyi amaçlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.