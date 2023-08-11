Norveç Dışişleri Bakanı, Finlandiyalı meslektaşı ile görüştü

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen Norveç’in başkenti Oslo’da bir araya geldi. Görüşmede, NATO, Ukrayna’ya destek ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt’in, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Oslo’da bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, “Bakan Huitfeldt, Finlandiyalı meslektaşı Valtonen'i bugün Oslo'da ağırladı.

Norveç ve Finlandiya arasındaki iş birliği hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bugün NATO, Ukrayna'ya destek ve Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere birçok ortak menfaatimiz konusunda güzel görüşmeler gerçekleştirdik” denildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen de görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Norveçli meslektaşım Huitfeldt ile Oslo'da mükemmel bir toplantı gerçekleştirdik. Sıcak karşılama için çok teşekkürler! Finlandiya ve Norveç arasındaki bağlar çok güçlü. Ukrayna, ikili ve İskandinav gündemimizin yanı sıra güncel NATO konuları hakkında iyi görüşmeler yaptık” ifadelerini kullandı.