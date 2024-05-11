Norveç, Filistin için lehte oy kullanacağını açıkladı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin'in BM üyeliği için lehte oy kullanacağını bildirdi. BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti.

Norveç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar istenen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını ve yapılacak oylamada lehte oy kullanacağını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, BM Genel Kurulu'nun kararına ilişkin açıklama yaptı.

Eide, Norveç'in, Filistin'in BM'ye tam üyelik statüsü için yaptığı başvuruyu desteklediğini ve Genel Kurul'da yapılacak oylamada ülkesinin lehte oy kullanacağını ifade etti.

"Kararın 143 ülkenin lehte oy kullanmasıyla kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuşan Eide, "iki devletli çözümün sağlanması için Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğunu" kaydetti.

BM GENEL KURULU, FİLİSTİN HAKKINDAKİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği karar tasarısı kabul edilmişti.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.