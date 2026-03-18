Norveç parlamentosu, Dışişleri Bakanlığı ile Epstein arasındaki ilişkileri inceleyecek

Norveç parlamentosu, Dışişleri Bakanlığı ile reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılandığı cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein arasındaki bağlantıları incelemek üzere bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını oybirliğiyle kabul etti.

Salı günü yapılan oylama öncesinde konuşan Başbakan Jonas Gahr Støre, Epstein ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyaların, “yeterince zenginseniz nüfuz satın almanın ve bunu kötüye kullanmanın mümkün olduğunu açıkça gösterdiğini” söyledi.

T24'te yer alan habere göre Støre, Epstein dosyalarında Norveçli ve “güvenilir ve merkezi pozisyonlarda bulunan” kişiler arasındaki bağlantıların kanıtlandığını söyledi ve ekledi: “Bu bağlantıların hukuka ve toplumun etik kurallarının birçok yönüne aykırı olup olmadığına dair makul sorular ortaya atılmıştır. Bu durumların ve ortaya çıkardıkları soruların açıklığa kavuşturulması ve gerçeklerin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır.”

Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Epstein belgeleri, aralarında Norveç Veliaht Prensesi ve eski Başbakan’ın da bulunduğu üst kademelerden isimlerin dosyalarda yer almasıyla Norveç’te şok etkisi yaratmıştı.

Mali suçlar birimi Økokrim’in, dışişleri bakanlığında görev yaptığı dönemde ağır yolsuzluk şüphesiyle Norveç’in Ürdün ve Irak eski büyükelçisi Mona Juul hakkında soruşturma yürüttüğünü açıklamasının ardından dışişleri bakanlığı da büyüyen skandalın içine çekildi.

Juul’un eşi, eski bir diplomat ve Uluslararası Barış Enstitüsü’nün eski başkanı Terje Rød-Larsen de ağır yolsuzluğa iştirak şüphesiyle Økokrim tarafından soruşturuluyor.