Norveç'te Epstein krizi: İki üst düzey diplomat hakkında soruşturma başlatıldı

Norveç’te iki üst düzey diplomat hakkında, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamasıyla yargılandığı cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’le bağlantıları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Norveç’in mali suçlarla mücadele birimi, pazar günü Ürdün ve Irak büyükelçiliği görevinden istifa eden Mona Juul hakkında, dışişleri bakanlığında çalıştığı dönemde ağır yolsuzluk şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü pazartesi günü açıkladı.

Juul’un eşi, eski diplomat ve Uluslararası Barış Enstitüsü’nün (IPI) eski başkanı Terje Rød-Larsen hakkında ise ağır yolsuzluğa iştirak şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

EPSTEİN BELGELERİNDE 10 MİLYON DOLARLIK MİRAS

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalar, Juul ve Rød-Larsen’in iki çocuğuna Epstein tarafından 10 milyon dolar miras bırakıldığını ve Rød-Larsen’in 2017 yılında Epstein’ın vasiyetinin yürütücüsü olarak atandığını gösteriyor. Bu atamanın daha sonra iptal edildiği görülüyor.

Dosyalara göre çiftin, 2011 yılında çocuklarıyla birlikte Epstein’ın özel adasını ziyaret ettiği anlaşılıyor. Rød-Larsen’in daha sonra Epstein’e seyahat için teşekkür ettiği ve adayı “tamamen benzersiz” olarak tanımladığı görülüyor.

Mali Suçlar Birimi Başkanı Pål Lønseth, “Suç teşkil eden eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini netleştirmek amacıyla soruşturma başlattık. Kapsamlı ve tüm göstergelere göre uzun soluklu bir soruşturmayla karşı karşıyayız” dedi. Lønseth açıklamasında, “Diğer hususların yanı sıra, Økokrim [Juul’un] görevine bağlı olarak herhangi bir menfaat elde edip etmediğini araştıracak” ifadelerini kullandı.

Juul ve Rød-Larsen’in avukatları, müvekkillerinin soruşturmayla iş birliği yaptığını ve iddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkacağına inandıklarını belirtti.

1993-1995 Oslo Anlaşmaları’nı kolaylaştıran diplomat grubunun parçası olan çift, Norveç’te Epstein dosyaları nedeniyle gündeme gelen son üst düzey isimler oldu.

Epstein belgelerinin Norveç’te yansımaları ilk olarak Veliaht Prenses Mette-Marit ile yakınlıklarının ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Veliaht Prenses belgeler sonrası halktan özür dilerken Norveç’in eski İşçi Partili başbakanı, Norveç Nobel Komitesi’nin eski başkanı ve Avrupa Konseyi’nin eski genel sekreteri Thorbjørn Jagland hakkında da soruşturma başlatmıştı.