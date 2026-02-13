Norveç'te Epstein krizi: Nobel arşivleri incelemeye alındı

Norveç'teki Nobel Komitesi, bir dönem başkanlık görevini yürüten Thorbjorn Jagland'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine arşivini inceleme kararı aldı.

Nobel Komitesince yapılan açıklamada, 2009-2015'te Nobel Komitesi Başkanlığını yürüten Norveç'in eski Başbakanı Jagland'ın Epstein ile oldukça yakın ilişki kurduğunun açıklanması üzerine yeni bir uygulama başlatmaya karar verildiği belirtildi.

Komite üyelerinin görevleri, mali çıkarları ve aldıkları hediyeler konusunda "şeffaflık" sağlanmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, arşivi detaylı inceleme kararı alındığı aktarıldı.

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken de Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, arşiv incelemesi sonucunda ciddi bir duruma rastlanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Komitenin tüm üyelerinin listelerini yayımlama kararı da aldıklarını aktaran Harpviken, buna gelir, hediye, seyahat bilgileri gibi durumların da dahil edileceğini söyledi.

Harpviken, Jagland'ın Epstein'den pahalı hediye, seyahat ve başka hizmetler almasının etik kurallara aykırı bir durum olduğunu vurgulayarak, Jagland'a karşı soruşturma yürüten ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim'e de destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Okokrim, 12 Şubat'ta Jagland ile bağlantılı birden fazla konutta arama yapmıştı.