Norveç'te Epstein soruşturması büyüyor: Eski diplomat Rod-Larsen sorguya alındı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'in sorgulandığı bildirildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Epstein ile ilişkileri üzerinden yolsuzluk ve çıkar ilişkisi kurduğu öne sürülen Rod-Larsen'in, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim yetkilileri tarafından başkent Oslo'da sorguya alındığını ifade etti.

Savcı Marianne Bender, NRK'ye yaptığı açıklamada, Rod-Larsen'in kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını, kendisinin Okokrim ile işbirliği yapmaya hazır olduğu izlenimi verdiğini söyleyerek, eski diplomata yönelik yürütülen soruşturmanın zaman alacağını belirtti.

Rod-Larsen'in avukatı John Christian Elden de tüm sorulara ilişkin Okokrim'e detaylı bilgi verildiğine dikkati çekerek, müvekkilinin suçlu olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Elden, Rod-Larsen'in Epstein ile olan etkileşimi ve mali çıkarlarına yönelik ayrıntı verdiğini de kaydetti.

Bu arada, Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen eski Başbakan Thorbjorn Jagland ve Rod-Larsen'in eşi Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul'a yönelik de soruşturma yürütüyor.

Rod-Larsen'in, başkanlığını yürüttüğü dönemde New York merkezli International Peace Institute (IPI) düşünce kuruluşu aracılığıyla Epstein'in çevresindeki bazı kişilerin itibarlarını aklamak için konumunu kullandığı öne sürülmüştü.

Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan belgelere göre, Rod-Larsen, Epstein'in çevresinde bulunan genç Rus kadınlara ABD makamlarından vize alınmasını sağlamak amacıyla resmi referans mektupları yazmış ve bu kişilerin araştırma görevlerine uygun "olağanüstü yeteneklere" sahip olduğunu belirtmişti.