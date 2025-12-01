Norveç'te tarihi şampiyonluk: Viking 34 yıl sonra zirvede

Norveç Eliteserien Ligi'nde Viking tarihi bir şampiyonluk yaşadı. Liderlik koltuğunda oturan Viking, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada Valerenga’yı 5-1 mağlup ederek 34 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Edvin Austbö’nün golüyle üstünlüğü yakaladı. Kısa süre sonra Martin Ove Roseth’in 15. dakikadaki golü farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının uzatma bölümünde Zlatko Tripic’in penaltıdan kaydettiği golle Viking soyunma odasına 3-0’lık avantajla girdi.

Valerenga, ikinci yarının başında Elias Hagen’in golüyle umutlansa da bu sevinç uzun sürmedi. Viking, 54. dakikada Kristoffer Haugen’in vuruşuyla yeniden farkı açtı. Maçın skorunu ise 72. dakikada Kristoffer Askildsen belirledi.

Bu galibiyetle puanını 71’e yükselten Viking, sezonu Bodo Glimt’in önünde tamamlayarak 1991’den bu yana ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Norveç’te sezonun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa bileti alan takımlar da netleşti. Viking ve Bodo/Glimt, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında mücadele edecek. Üçüncü sırayı alan Tromsö Avrupa Ligi elemelerine, Brann ise Konferans Ligi elemelerine katılacak.