Norveç'te zafer İşçi Partisi liderliğindeki "Sol Blok"un

İskandinav ülkesi Norveç'te genel seçimlerden İşçi Partisi'nin liderlik ettiği "Sol Blok" zaferle çıktı. Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisi (Ap) yüzde 28,1 oy oranıyla birinci oldu. Sonuçlara göre İşçi Partisi öncülüğünde Kızıl Parti (R), Sosyalist Sol Parti (SV), Yeşiller (MDG) ve Merkez Parti'nin (Sp) dahil olduğu merkez-sol ittifakı 169 üyeli Ulusal Meclis'te (Storting) 88 sandalye elde etti.

Göçmen karşıtı İlerleme Partisi (FrP) ve Muhafazakar Parti (H) öncülüğündeki merkez-sağ ittifakının sandalye sayısı ise 81 oldu. İlk sonuçlara göre İşçi Partisi'ni yüzde 24,2 oranında oy alan İlerleme Partisi (FrP) izledi. Göçmen karşıtı çizgisiyle bilinen İlerleme Partisi (FrP), tarihinin en iyi sonucunu almış oldu.

KIZILLAR VE SOSYALİSTLER YÜZDE 5 OY ALDI

Muhafazakar Parti (H) yüzde 14,5 oranında oyla üçüncü, Merkez Parti (Sp) yüzde 5,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Sonuçlara göre Sosyalist Sol Parti (SV) yüzde 5,4, Kızıl Parti (R) yüzde 5,3, Yeşiller (MDG) yüzde 4,5, Hristiyan Demokrat Parti (KrF) yüzde 4,3 ve Liberal Parti (V) yüzde 3,6 oranında oy aldı.

Seçim sonuçları, Başbakan Jonas Gahr Stoere liderliğindeki azınlık hükümetinin iktidarını koruyabileceğini fakat parlamentodaki küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyacağını gösterdi.

SOSYAL DEMOKRATLARIN KAZANABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK

Store, pazartesi akşamı başkent Oslo’da coşkuyla kutlama yapan destekçilerine teşekkür ederek bu sonucun, Avrupa’da sağ partilerin yükselişine rağmen sosyal demokrat partilerin seçim kazanabileceğini gösterdiğini söyledi.

İlerleme Partisi lideri Sylvi Listhaug da sonuçtan memnun olduğunu ancak “önümüzdeki dört yılın halk ve işletmeler için zorlu geçeceğini” söyledi. Parti, ülkenin geleneksel servet vergisinin kaldırılmasını savunan influencer’ların öncülük ettiği enerjik bir sosyal medya kampanyasıyla da destek buldu.

Muhafazakâr Parti lideri Erna Solberg ise partilerinin parlamentoda üçüncü sıraya gerilemesinin ardından seçmenlerden özür diledi.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Norveç’te yaklaşık 4,3 milyon seçmenin tercihini yapmasının ardından haftalar sürecek koalisyon pazarlıklarının başlaması bekleniyor. Gelenek gereği, yeni hükümeti Kral Harald göreve başlatacak.

İşçi Partisi, 1892’den bu yana Norveç siyasetinin temel unsurlarından biri olan servet vergisinin korunmasını kampanyasının merkezine koydu. Norveç, varlık ve hisseleri 1,76 milyon kronun (7,3 milyon TL) üzerindeki kişilerden yüzde 1,1’e kadar vergi alıyor. Çeşitli indirimler ve muafiyetler de bulunuyor.

SAĞCILAR SERVET VERGİSİNE KARŞIYDI

Göçmen karşıtı İlerleme Partisi, bu verginin tamamen kaldırılmasını istedi. Muhafazakâr Parti ise azaltılması çağrısı yaptı.

Başbakan Jonas Gahr Store, Pazartesi günü oy kullandıktan sonra. “Bence en zenginlerin katkısını ödemesi adil. Bunu tamamen kaldırmak isteyen sağ partilerdi; bu da yalnızca nüfusun yüzde 1’ine fayda sağlayacaktı” dedi.

Store, “Bunun Norveçlilerin derin adalet ve dayanışma duygusuna aykırı olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

Store liderliğindeki İşçi Partisi 13 Eylül 2021'deki genel seçimden de zaferle çıkmıştı. İşçi Partisi, Merkez Parti ve Sosyalist Sol Parti'nin desteğiyle koalisyon hükümeti kurmuştu.