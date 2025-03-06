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Norveç, Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar ek yardım yapacağını duyurdu

Norveç, Ukrayna'ya verilen desteğin 4,6 milyar dolar artırılacağını açıkladı.

Dünya
  • 06.03.2025 22:38
  • Giriş: 06.03.2025 22:38
  • Güncelleme: 06.03.2025 22:54
Kaynak: AA
Norveç, Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar ek yardım yapacağını duyurdu
AA

Oslo hükümeti, Ukrayna'ya verilen desteği artırma kararı aldı.

Mecliste yapılan oylamada Ukrayna'ya verilen desteğin 2025 yılı için 4,6 milyar dolar artırılması kararlaştırıldı.

Böylece Norveç'in Ukrayna'ya yönelik toplam desteği iki kattan fazla artarak 7,8 milyar dolara ulaşmış oldu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yardımların "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı durmasına yardımcı olacağını" belirtti.

Store, "Norveç olarak emniyet ve güvenliğimiz için önemli olan kararların arkasında bir olarak durmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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