Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu, cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 27 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby, cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı.

Norveç polisi, Mette-Marit'in 2001 yılında Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon ile evlenmesinden önceki bir ilişkiden doğan çocuğu Marius Borg Høiby'nin pazartesi akşamı tutuklandığını doğruladı.

The Guardian'ın aktardığına göre polis tarafından yapılan açıklamada Høiby'nin, “bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan biriyle cinsel ilişkiye girmekle ilgili ceza kanununu” ihlal ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Polis, Borg Høiby'nin 4 Ağustos'ta Oslo'da bir kadının evinde gece vakti meydana gelen bir olayın ardından gözaltına alındığını ve bir kadına fiziksel olarak saldırmakla suçlandığını da bildirdi.

UZAKLAŞTIRMA EMRİNİ İHLAL ETTİ

Norveç medyasında yer alan haberlerde polisin o sırada kadının yatak odasının duvarlarından birine saplanmış bir bıçak bulduğu belirtildi. Zanlı, uzaklaştırma emrini ihlal ettiği iddiasıyla eylül ayında tekrar tutuklanmıştı.

Polise göre, pazartesi günü tutuklandığında Borg Høiby, ağustos ayındaki olayda mağdur olduğu iddia edilen kişiyle birlikte bir arabada bulunuyordu.

AİLE İÇİ İSTİSMAR İDDİASI

Polis ayrıca ağustos ayındaki olayla ilgili şüphelerin aile içi istismarı da içerdiğini söyledi.

Borg Høiby ve üvey kardeşleri 20 yaşındaki Prenses Ingrid Alexandra ve 18 yaşındaki Prens Sverre Magnus, Mette-Marit ve Haakon tarafından birlikte yetiştirildi. Ancak üvey kardeşlerinin aksine resmî bir kamusal görevi yok.