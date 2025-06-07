Norveç, ziyaretçilerden 'turist vergisi' alacak

Norveç'te turizmden etkilenen bölgelerde 'turist vergisi' uygulanacağı bildirildi.

Milletvekilleri, belediyelerin ‘turizmden etkilenen bölgelerde’ gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni vergiyi onayladı.

Yasa, "yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine göre uygulamalarına" izin veriyor.

Vergi ile toplanan fonların "hem ziyaretçilere hem de yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için kullanılacağı" belirtiliyor.

"TARİHİ BİR ANLAŞMA"

Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için ise tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetinin ‘Avrupa'nın geri kalanıyla uyumlu’ bir turizm vergisi getirmek üzere ‘tarihi bir anlaşmaya’ vardığını söyledi.