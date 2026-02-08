Giriş / Abone Ol
Johannes Hoesflot Klaebo, erkekler skiatlonda altın madalya kazanarak Milano-Cortina 2026’ya zaferle başladı.

Spor
  • 08.02.2026 16:24
  • Giriş: 08.02.2026 16:24
  • Güncelleme: 08.02.2026 16:26
Kaynak: Spor Servisi
Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo altıncı olimpiyat altınını kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı’nda kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon yarışında Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya’da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, yarışlar Tesero Kayaklı Koşu Stadı’nda gerçekleştirildi. Son dünya şampiyonasını 6 altın madalyayla tamamlayan Klaebo, Milano-Cortina 2026’ya da güçlü bir başlangıç yaptı.

Yarışı 46 dakika 11 saniyede tamamlayan Norveçli sporcu, bu derecesiyle kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Fransız Mathis Desloges, liderin 2 saniye gerisinde gümüş madalyaya uzanırken, bir diğer Norveçli Martin Loewstroem Nyenget ise 2.1 saniye farkla bronz madalya elde etti.

