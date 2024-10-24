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Norveç’te yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

Norveç’te yolcu treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı.

Dünya
  • 24.10.2024 19:07
  • Giriş: 24.10.2024 19:07
  • Güncelleme: 24.10.2024 19:09
Kaynak: İHA
Norveç’te yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 4 yaralı
DHA


Norveç’in Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi. 
Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi.

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