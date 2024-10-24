Norveç’te yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 4 yaralı
Norveç’te yolcu treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Norveç’in Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi.
Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi.