Nostalji formalar büyük beğeni topladı

Elazığspor’un 58’inci kuruluş yıldönümünde nostalji formaları satışa çıkmaya hazırlanıyor.

23 Mart 1967’de kurulan Elazığspor’umuzun 58’inci kuruluş yıldönümü yaklaşırken Elazığspor Storeden duygusal bir paylaşım geldi. 58 yıllık mazisine birçok hikaye sığdıran Elazığspor’un efsane sezonlarından 1971-1972 ve 1998-1999 sezonlarının formaları nostalji olarak satışa sunulmaya hazırlanıyor. Elazığspor’un 3 mum temalı logosunun yaygın olduğu o sezonlarda birçok başarı hikayesi yazılırken, 3 mum temalı logolar şimdi günümüze yansıtılıyor. Elazığspor Store, ‘Çok yakında’ paylaşımı yaparak Nostalji formaların tasarımını görücüye çıkardı.

Yapılan paylaşımın ardından kısa sürede büyük beğeni kazanan nostalji formalar, bordo beyazlı taraftarlardan tam not aldı. Türkiye’nin önde gelen spor malzemeleri tedarikçisi CRS Spor tarafından tasarlanan nostalji formalar, özel kumaşı, yakadaki ipli detayları, 3 boyutlu logosu, hologramı ve “1967’de doğdu büyük aşkımız” sloganıyla sınırlı sayıda satışa sunulacak. Nostalji formaların Şubat ayının ilk haftasında satışa sunulması bekleniyor. Bordo beyazlı taraftarlar, gerek nostalji formaları, gerekse diğer ürünleri online mağazadan ve Elazığspor Storeden temin edebilecek.