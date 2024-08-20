Nostaljide değil, ‘an’da Beyoğlu

İstanbul’un kalbi, bir zamanlar coşkun atan Beyoğlu, yeniden nefes almaya başlıyor. İstiklal Caddesi’nin tarihi taşları, yeniden sanatın ayak sesleriyle yankılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Beyoğlu Günlükleri’ etkinlik serisi, semtin tarihi ve kültürel dokusunu sanatla buluşturuyor.

Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter ve Narmanlı Han gibi tarihi mekânlarda gerçekleştirilen ‘Beyoğlu Günlükleri’, konserler, söyleşiler ve atölyelerle dolu zengin bir program sunuyor.

İBB Miras’ın restore ettiği mekânlarda düzenlenen etkinlikler, kültür sanatın Beyoğlu’nun her köşesine yayılmasını sağlıyor. İstanbul’un kültür sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinlik serisi, Beyoğlu’nun geçmişi kadar bugünkü dinamizmini de ortaya koymayı amaçlıyor. Üstelik etkinliklerin tamamı ücretsiz. İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan ile Beyoğlu Günlükleri’ni ve Beyoğlu’nun kültürel dönüşümünü konuştuk.

“Beyoğlu Günlükleri” etkinlik serisi fikri nasıl ortaya çıktı? Bu projeyi hayata geçirme süreci hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Beyoğlu’nda İBB Miras’ın restore ettiği mekânlardaki kültürel etkinliklerle, Beyoğlu’nda çok aktif bir şekilde faaliyetteyiz. Son olarak İBB Cumhuriyet Müzesi’nin (Taksim Maksemi) açılışını gerçekleştirdik. Casa Botter, Beyoğlu Sineması ve Metrohan ile birlikte Beyoğlu’nda kültürel hareketliliği büyük oranda artırdık. Yeni dönemde ilçe kültür politikasının planlanması konusunda Beyoğlu Belediyesi, İBB Kültür ve bir İBB Kültür markası olan Visitİstanbul ile ortak projeler geliştirmeye başladık. İstanbul’un tarihi ve turistik görünürlüğünü artırmak, odaklandığımız çalışmalardan biri. Beyoğlu Belediyesi ve Visitİstanbul’un birlikte düzenlediği “Beyoğlu Günlükleri” bir ilk adım olarak dikkat çekiyor. Proje, hem İstanbulluların kültür ve sanata erişimini kolaylaştıracak hem de Beyoğlu’nun tarihi ve turistik alanlarını daha görünür hale getirecek. Amacımız, kültür ve sanata herkesin her yerde erişebilmesine olanak tanımak ve ilçe belediyelerimizle ortak çalışmalar yaparak bütünlüklü bir kültür sanat yönetimi yapmak.

Etkinlikler için Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter gibi tarihi mekânları seçmenizin özel bir nedeni var mı? Bu mekânların etkinliğe nasıl bir atmosfer kattığını düşünüyorsunuz?

Herkes için her yerde olmaya çalışıyoruz. Kültür ve sanatı mimari ve tarihi değeri yüksek mekânlara taşımamız, öncelikle etkinliklerimizi kültür merkezlerine sıkıştırmamızın önüne geçiyor ve bize yeni olanaklar sağlıyor. Mekânlara duyulan ilgi, merak ve sahiplenmenin de katılımı artırdığını eklemek gerek. Atmosfer de etkinliğin vurucu etkisini artırıyor. Geçtiğimiz akşam Vedat Sakman, “Beyoğlu Günlükleri” kapsamında Terra Santa Manastırı’nda sahne aldı. İzleyicilerden aldığımız son derece olumlu geri bildirimlerden büyük mutluluk duyduk.

Programda yer alan sanatçıların seçiminde hangi kriterler göz önünde bulunduruldu?

Müzik için tür seçkisi yaptık. Program boyunca farklı müzik türlerine ve güçlü isimlere yer vermeye çalıştık. Bu bir başlangıç programı. Genel anlamda müzik politikamız, tüm İstanbul’da etkili bir şekilde yürütülüyor. Gerek yeni mekânlarımızda, kültür merkezlerimizde gerekse açık alanlarımızda her türe yer vermeye özen gösteriyoruz.

Beyoğlu’nun kültürel ve sanatsal dokusunu yansıtan unsurlar neler sizce?

Beyoğlu İstanbul kültür tarihinin tartışmasız en önemli bölgelerinden biri. Özel kimliğini kuşkusuz çokkültürlü yapısı, gözalıcı mimari dokusu ve daima sanatın merkezi olmasıyla elde etti. Zaman içinde sanatçıların buluştuğu, üretim yaptığı, soluk aldığı eşsiz bir yer haline geldi. Sinemaları, tiyatroları, galerileriyle benzersiz bir konuma ulaştı. Bu dinamizmin yeniden hissedilmesi en büyük amacımız. Eski Beyoğlu nostaljisiyle yetinilsin istemiyoruz. Bugünkü Beyoğlu’nun da aynı heyecanı yaşatmasını hedefliyoruz. Turistik açıdan vazgeçilmez bir cazibe merkezi olmasının yanı sıra yeniden sanatseverlerin buluşma noktasına dönüşmesini arzu ediyoruz ve planlarımızı bu amaç çerçevesinde biçimlendiriyoruz.

İstanbul’un kültür sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla “Beyoğlu Günlükleri” etkinliğinden ne gibi geri dönüşler bekliyorsunuz?

Beyoğlu’nun sokakları, tarihi ve turistik alanları, kamunun da katkılarıyla canlansın ve etkinlik kapasitesi artsın istiyoruz. İstanbulluları; Terra Santa Manastırı ve Fransız Yetimhanesi gibi etkinlik düzenlenmesine alışık olmadıkları mekânlara çekmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İBB’ye ait yapılarda ücretsiz etkinliklere; sergilere, konserlere, dans gösterilerine, edebiyata da kolaylıkla erişmelerini heyecan verici buluyoruz. Beyoğlu Günlükleri gibi etkinliklerin dönemsel değil, sürekli olacağını da müjdelemek istiyoruz.

Etkinliklerin ücretsiz olması İstanbullular için büyük bir avantaj. Bu durumun katılımcı sayısına nasıl yansıyacağını öngörüyorsunuz?

Bu durumu halihazırda İstanbul’un her yerinde, tüm mekânlarımızda yaptığımız etkinliklerimizle deneyimliyoruz. Ücretsiz olması bir yana, kaliteli etkinlik sunmak da yoğun katılımın bir sebebi. Beyoğlu’ndaki bu yeni serimiz, Beyoğlu halkının ve esnafının yanı sıra semte yolu düşen binlerce İstanbulluyla da buluşacak.

“Beyoğlu Günlükleri” Beyoğlu’nun son seçimden sonra yeniden kültür sanatın merkezi olacağına dair bir ipucu olabilir mi?

Kesinlikle… Beyoğlu Belediyesi, İBB Kültür, İBB Miras ve Visitİstanbul’un uyumlu ve ortak çalışmalarıyla kültür sanat projeleri çeşitlilik kazanarak artacak.

Bu etkinlik serisi, Beyoğlu’nun kültürel mirasını koruma ve tanıtma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir mi? Gelecekte benzer projeler yapmayı düşünüyor musunuz?

Beyoğlu Günlükleri görünür oldukça ilgi çekecek ve daha çok sahiplenilecek. Kültür hakkı, kent hakkı tam olarak bu. Bir hatırlatma şekli olarak, mekan hafızasını hatırlatıp buraların her birinin halkın kültür ve sanatla buluşacağı kültür alanları olduğunu ve bu alanların nokta nokta yeniden kültür ve sanat ile dönüşümünün sağlanması. Beyoğlu Belediyesi ile projelerimizin ilkini başlattık, hız kesmeden birlikte yolumuza devam edeceğiz.

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PROGRAM

Terra Santa Manastırı

• 22 Ağustos Perşembe 20.00: Didem Balık konseri

• 29 Ağustos Perşembe 20.00: İrem Arslan Caz konseri

Fransız Yetimhanesi

• 25 Ağustos Pazar 20.00: Eda Baba konseri