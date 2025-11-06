Noterlerin Çalışma Saatleri Yeniden Belirlendi | Nöbetçi Noterler Kaçta Açılıp Kaçta Kapanacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile noterlerin tatil günlerindeki çalışma esasları değişti. Buna göre, nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri belirlenen saatlerde hizmet verecek ve bazı işlemler yalnızca acil durum kapsamında yapılabilecek. Yeni düzenleme, özellikle hafta içi mesai saatlerinde işlem yaptıramayan vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, nöbetçi noter uygulaması resmi tatil dışındaki hafta sonlarında geçerli olacak ve vatandaşlar noter işlemlerini hafta sonu da yapabilecek.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASINDA YENİ DÜZEN

Aşağıda il merkezlerindeki noter dağılımına göre nöbetçi noter sayılarına ilişkin yeni kurallar yer alıyor:

4 ile 20 noterlik bulunan illerde: En az 1 noter nöbetçi olacak.

En az 1 noter nöbetçi olacak. 20’den fazla noter bulunan illerde: Toplam noterlik sayısının en az %5’i nöbetçi noter olarak belirlenecek.

Toplam noterlik sayısının en az nöbetçi noter olarak belirlenecek. İlçelerde nöbetçi noter açılıp açılmayacağına iş yoğunluğu dikkate alınarak Adalet Bakanlığı karar verecek.

Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri

Gün Çalışma Saati Öğle Tatili Cumartesi 09.00 - 17.00 12.30 - 13.30 Pazar 09.00 - 17.00 12.30 - 13.30

Önemli Not: Nöbet günlerinde yapılan işlemlerde, bir önceki iş gününün yevmiye numarası kullanılmaya devam edilecek.

HANGİ İŞLEMLER TATİL SAATLERİNDE YAPILABİLİR?

Noterler, nöbet kapsamında olmayan saatlerde yalnızca:

Vasiyetname düzenleme ve onaylama

Gecikmesinde zarar doğabilecek işlemler

gibi acil nitelik taşıyan işlemleri gerçekleştirebilecek.

LİSTELER NEREDE YAYINLANACAK?

Nöbetçi noter listeleri, noter odaları tarafından hazırlanacak ve Türkiye Noterler Birliği tarafından onaylandıktan sonra Birliğin internet sitesinde ilan edilecek.

Nöbetçi noterler hangi günler açık?

Cumartesi ve pazar günleri, resmi tatil olmadığı sürece.

Nöbetçi noter saatleri kaç?

09.00 - 17.00 / Öğle tatili: 12.30 - 13.30.

Pazar günü noter açık mı?

Evet, nöbetçi noter uygulaması ile pazar günü işlem yapılabilir.

Hangi işlemler nöbetçi noterlerde yapılabilir?

Normal noter işlemlerinin tamamı yapılabilir. Ancak tatil saatleri dışında yalnızca acil işlemler yapılır.

Nöbetçi noter listelerini nereden görebilirim?

Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Yeni düzenleme, noter işlemlerine hafta sonu erişimi kolaylaştırarak vatandaşların özellikle mesai dışı dönemlerde işlem yapabilmesini amaçlıyor. Nöbetçi noterlerin belirli saatlerde çalışması ve listelerin önceden açıklanması sayesinde hem iş yükü dengelenecek hem de zaman kaybının önüne geçilecek.