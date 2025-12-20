Noterlik belgesi başvurularında yeni dönem

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1512 sayılı Noterlik Kanunu kapsamında düzenlenen noterlik belgesine ilişkin başvuru ve belge işlemleri tamamen dijital ortama aktarılıyor.

22 Aralık 2025’ten itibaren başvurular yalnızca elektronik sistem üzerinden yapılabilecek; fiziki başvurular ise kabul edilmeyecek.

Noterlik belgesi başvurusu yapmak isteyen adaylar, vatandas.uyap.gov.tr adresi üzerinden yer alan başvuru ekranına güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinin takibi ve sonuçlar da aynı sistem üzerinden görüntülenecek.