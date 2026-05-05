Noterlikte yeni dönem: Araç verisi erişim ücreti alınacak

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nde değişiklikle araç sicil ve tescil verilerinin paylaşımına yeni düzenleme getirildi.

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, noterlerde araç sicil ve tescil sistemi veri tabanından yapılan her bir sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 TL işlem katılım payı alınacak.

Bu ücret, her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

KAMU KURUMLARI VE MAHALLİ İDARELER MUAF TUTULDU

Veri paylaşımında, kamu kurumları ve mahalli idarelerden ücret alınmayacak. Bunun dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler için ise bir takvim yılı içinde her araç başına yapılacak ilk sorgu ücretsiz olacak, sonraki sorgularda ücret uygulanacak.

Ayrıca, veri paylaşımına ilişkin usul ve esaslar Türkiye Noterler Birliği ile ilgili taraflar arasında yapılacak protokollerle belirlenecek. Protokol olmadan veri alan kişi ve kurumların ise en geç iki ay içinde gerekli şartları sağlayarak resmi protokol imzalaması gerekecek. Aksi halde geçmişe dönük ücret tahakkuk ettirilecek.

Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamayı Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yürütecek.