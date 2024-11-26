Notre Dame 5 yıl aradan sonra küllerinden doğdu

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Fransa’nın başkenti Paris’in sembollerinden dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali, 15 Nisan 2019’daki büyük yangının ardından 7 Aralık’ta kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

VOA’nın haberine göre Hristiyan âleminin ruhani lideri Papa Francis’in Fransa’nın Korsika adasındaki bir konferansa gideceği sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açılış töreni için yaptığı daveti reddetmesi tartışma konusu oldu.

Öte yandan 100’e yakın dünya lideri ve tanınmış kişinin davet edildiği açılış törenine Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu davet edilmedi.