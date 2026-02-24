Nottingham Forest - Fenerbahçe Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonunda kritik rövanş zamanı geldi. Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı, sarı-lacivertli taraftarlar için sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olacak. İlk maçta Nottingham’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sahadan ayrılması, rövanşı daha da kritik hale getirdi. Peki Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesi 26 Şubat günü oynanacak. Karşılaşma İngiltere’de City Ground stadında sahnelenecek.

Maç Saat Kaçta?

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat 23:00’te başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden TRT 1’den takip etmek mümkün olacak.

İLK MAÇ SONUCU VE TUR SENARYOSU

İlk maç Nottingham Forest’ın 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skor, Fenerbahçe için rövanşta zor ama imkânsız olmayan bir tablo ortaya koyuyor.

Fenerbahçe’nin son 16’ya kalması için rakibini 90 dakikanın sonunda 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor.

skorla yenmesi gerekiyor. 3 farklı galibiyet halinde maç uzatmalara gidecek.

halinde maç uzatmalara gidecek. Beraberlik ya da Nottingham Forest galibiyeti halinde Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turuna veda edecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Nottingham Forest Eksikleri

John Victor – Diz sakatlığı

Matz Sels – Kasığından sakat

Nicolo Savona – Diz sakatlığı

Luca Netz – Statü gereği

Willy Boly – Diz sakatlığı

Taiwo Awoniyi – Statü gereği

Chris Wood – Diz sakatlığı

Fenerbahçe Eksikleri

Ederson – Sakatlık

Mert Günok – Statü gereği

Jayden Oosterwolde – Sarı kart cezalısı

Çağlar Söyüncü – Diz ardı kirişi sakatlığı

Milan Skriniar – Kasığından sakat

Edson Alvarez – Ayak bileği sakatlığı

Talisca – Şüpheli

Mert Hakan Yandaş – Maçtan men cezası

Fred – Sarı kart cezalısı

Anthony Musaba – Statü gereği

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı, Avrupa Ligi’nde son 16 bileti için belirleyici olacak. Sarı-lacivertli ekip, City Ground’da tarih yazmak için sahaya çıkacak. İlk maçtaki 3-0’lık skor dezavantajına rağmen Fenerbahçe, tur umutlarını son düdüğe kadar sürdürecek.

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman?

26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe kaç farklı kazanırsa tur atlar?

4 farklı galibiyet halinde Fenerbahçe son 16’ya kalacak.

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı, 26 Şubat saat 23:00’te City Ground’da oynanacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz yayınlanacak. İlk maçtaki 3-0’lık mağlubiyete rağmen Fenerbahçe’nin tur şansı devam ediyor. Sarı-lacivertliler için Avrupa’da kader gecesi olacak.