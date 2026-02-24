Nottingham Forest - Fenerbahçe Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik Nottingham Forest deplasmanına çıkıyor. Peki maç hangi gün ve saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'de eksik, sakat ve cezalı oyuncular kimler? Tüm yanıtlar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonunda kritik rövanş zamanı geldi. Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı, sarı-lacivertli taraftarlar için sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olacak. İlk maçta Nottingham’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sahadan ayrılması, rövanşı daha da kritik hale getirdi. Peki Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesi 26 Şubat günü oynanacak. Karşılaşma İngiltere’de City Ground stadında sahnelenecek.
Maç Saat Kaçta?
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı saat 23:00’te başlayacak.
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden TRT 1’den takip etmek mümkün olacak.
İLK MAÇ SONUCU VE TUR SENARYOSU
İlk maç Nottingham Forest’ın 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skor, Fenerbahçe için rövanşta zor ama imkânsız olmayan bir tablo ortaya koyuyor.
- Fenerbahçe’nin son 16’ya kalması için rakibini 90 dakikanın sonunda 4 farklı skorla yenmesi gerekiyor.
- 3 farklı galibiyet halinde maç uzatmalara gidecek.
- Beraberlik ya da Nottingham Forest galibiyeti halinde Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turuna veda edecek.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Nottingham Forest Eksikleri
- John Victor – Diz sakatlığı
- Matz Sels – Kasığından sakat
- Nicolo Savona – Diz sakatlığı
- Luca Netz – Statü gereği
- Willy Boly – Diz sakatlığı
- Taiwo Awoniyi – Statü gereği
- Chris Wood – Diz sakatlığı
Fenerbahçe Eksikleri
- Ederson – Sakatlık
- Mert Günok – Statü gereği
- Jayden Oosterwolde – Sarı kart cezalısı
- Çağlar Söyüncü – Diz ardı kirişi sakatlığı
- Milan Skriniar – Kasığından sakat
- Edson Alvarez – Ayak bileği sakatlığı
- Talisca – Şüpheli
- Mert Hakan Yandaş – Maçtan men cezası
- Fred – Sarı kart cezalısı
- Anthony Musaba – Statü gereği
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı, Avrupa Ligi’nde son 16 bileti için belirleyici olacak. Sarı-lacivertli ekip, City Ground’da tarih yazmak için sahaya çıkacak. İlk maçtaki 3-0’lık skor dezavantajına rağmen Fenerbahçe, tur umutlarını son düdüğe kadar sürdürecek.
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman?
26 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak.
Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Fenerbahçe kaç farklı kazanırsa tur atlar?
4 farklı galibiyet halinde Fenerbahçe son 16’ya kalacak.
