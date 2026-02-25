Nottingham Forest, Fenerbahçe maçına hazır
Kaynak: AA
NOTTİNGHAM (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek İngiltere temsilcisi Nottingham Forest, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Nigel Doughty Akademi Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların iki grup halinde pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı belirtildi.
Antrenmana, oyunculardan John Victor, Matz Sels, Aaron Bott, Willy Boly, Chris Wood ve Nicolo Savona katılmadı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan İngiliz temsilcisi, maç için kampa girdi.