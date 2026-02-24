Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Nottingham Forest-Fenerbahçe karşılaşmasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
Kaynak: Spor Servisi
Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.