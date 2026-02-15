Nottingham Forest, Vitor Pereira'yı açıkladı: Perşembe Kadıköy'e geliyor

Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta Vitor Pereira dönemi resmen başladı.

İngiliz kulübü, Portekizli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken, Pereira’nın yeni takımıyla ilk sınavını eski kulübü Fenerbahçe karşısında çıkacak. Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynanacak karşılaşmada Pereira, Kadıköy'e rakip olarakf gelecek.

Nottingham Forest'ın Vitor Pereira paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

2011'DE PORTO'NUN BAŞINA GEÇTİ

"Portekiz’de 2002 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Vítor Pereira, ülkesinde edindiği tecrübenin ardından 2011 yılında Porto’nun başına geçti. Pereira, Porto’daki iki sezonluk görev süresinde üst üste iki lig şampiyonluğu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.

Kariyerine Suudi Arabistan’da Al Ahli ile devam eden Pereira, Ocak 2015’te Olympiakos’un başına geçti ve Yunan ekibiyle lig ve kupa dublesi kazandı. Ardından Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG ile de tarih yazdı. Pereira, Çin temsilcisini ilk lig şampiyonluğuna taşırken, devamında Çin Süper Kupası zaferi yaşadı.

Brezilya’da Corinthians ve Flamengo maceralarının ardından İngiltere’ye geçen Pereira, son olarak Premier League’de Wolverhampton Wanderers’ın başına geçti.

Takımı düşme hattındayken devralan Portekizli çalıştırıcı, altı maçlık galibiyet serisiyle Wolves’u ligde tutmayı başardı. Bu seri, geçen sezon Premier League’deki en uzun galibiyet serisi olurken, Wolves aynı sezonda kulüp tarihinin Premier League’deki en yüksek gol sayısına ulaştı.

TEKNİK EKİPTE YER ALAN İSİMLER

57 yaşındaki teknik adam, 2027 yazına kadar sürecek sözleşmeyle Nottingham Forest’ın başına geçti. Pereira’nın teknik ekibinde yardımcı antrenörler Filipe Jorge Monteiro Almeida ve Luis Miguel Moreira Da Silva, fiziksel performans ve rakip analizi sorumlusu Bruno Filipe Araujo De Moura ile rakip analisti Pedro Simao Capela Silva Lopes yer alacak.

Vítor Pereira için Nottingham Forest macerası, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı oynanacak Avrupa Ligi mücadelesiyle başlayacak. Perşembe günü oynanacak bu kritik karşılaşma, hem Pereira’nın İngiltere’deki yeni döneminin ilk adımı hem de sarı-lacivertli taraftarlar açısından ayrı bir merak konusu olacak."