Nourtani davası için çağrı

Emek Servisi

Zonguldak’ta bir kaçak maden ocağında çalışan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin katledilmesiyle ilgili 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.00’te Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Emek Partisi Zonguldak İl Örgütü, davaya dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada emek ve demokrasi güçleri ve tüm kamuoyu davayı takip etmeye çağrıldı. Açıklamada “Göçmen ve yerli işçi ayrımı yapmaksızın bu cinayetlere dur demek ve sorumluların cezalandırılması için Vezir Mohammad Nourtani'nin davasına sahip çıkmamız gerekmektedir” denildi.