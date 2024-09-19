Nourtani davasında saldırı: Göçmenler dışarı

Haber Merkezi

Çalıştığı kaçak madenin sahipleri tarafından yakılan Afganistanlı işçi Nourtani'nin davası 20 Aralık'a ertelendi. Sanık avukatları, "Yakılması çirkin ama duygusal davranmayalım" diye savunma yaptı.

Zonguldak’ta Afganistanlı mülteci maden işçisi Mohammad Nourtani’nin kaçak maden ocağında çalışırken geçirdiği iş kazasının ardından maden sahipleri tarafından yakılmasına ilişkin açılan davanın 3. duruşması Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnüş, Enver Gideroğlu ve Körnüş'ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklu yargılanırken, kaçak maden ocağında çalışan Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve kömür ticareti yapan Alaattin Çayırlı ise tutuksuz yargılanıyor.

Davanın 3. duruşmasında tutukluluklarının devamına karar verilirken dava 20 Aralık saat 14.00’a ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapmak isteyenlere sanık aileleri saldırdı. Siyasi partiler ve göçmen derneklerinin üstüne yürüyen sanık aileleri, “Biz ona ekmek verdik”, “Göçmenler dışarı” dedi.