Nouvelle Vague, Mind Enterprıses ve Melanie Pain Pulse Festival’de

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

27 Eylül’de JJ Arena’da sahne alacağı açıklanan ve bossa nova deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Nouvelle Vague, Nouvelle Vague sonrası yoluna solo devam eden Melanie Pain’in yanı sıra sıradışı tarzlarıyla çok sevilen ikili Mind Enterprises da Pulse Festival kapsamında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Pulse organizasyonu ve +1’in katkılarıyla Ataşehir’de yer alan JJ Arena ve JJ Arena Garden’da gerçekleşecek konserlerle Pulse Festival müzikseverlere dopdolu bir program sunacak. Pulse Festival’ın biletleri Biletix, Bubilet ve Biletinial’da satışta.

Post-punk’ın asi ruhunu, bossa nova’nın zarafetiyle buluşturan ve cover parçalara yeni bir soluk getiren “Nouvelle Vague”, yeni albümü ve solo şarkılarını ilk kez Türkiye’de seslendirecek olan “Melanie Pain” ve retro elektronik sound’ları modern dans müziğiyle başarıyla birleştiren “Mind Enterprises” Pulse Festival’da bir araya geliyor. Modern kulüp kültürüne hitap eden ama geçmişe göz kırpan Mind Enterprises; 80’lerin Italo Disco akımından besleniyor. Commodore 64 oyunundan fırlamış gibi gözüken bu eğlenceli ikili ilk kez 27 Eylül’de Pulse organizasyonu +1’in katkılarıyla düzenlenen Pulse Fesival’da yer alacak.

27 Eylül Cumartesi günü Ataşehir JJ Arena ve JJ Arena Garden’a yayılacak olan festivalde bossa nova, lounge, indie pop, funk, afro beat ve retro elektronik müzik tınıları bir arada olacak. Pulse Festival’ın biletleri Biletix, Bubilet ve Biletinal’da satışta.