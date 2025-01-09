Nova Plaza Hotel iflasın pençesinde

Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz yıl ekim ayında artan maliyetleri gerekçe göstererek İstanbul’daki üç otelini kapatan ve kasım ayında yurtdışında yeni bir otel açmayı planladığını duyuran Nova Plaza Hotels, iflasın eşiğine geldi. Turizm FM'in aktardığına göre, Nova Plaza Hotels, üç aylık konkordato ilan ederek iflasın eşiğine geldi.

Hotelistan Turizm Otelcilik Bilgi İşlem ve Ticaret Limited Şirketi'nin, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda konkordato süreci başlatıldı. Öte yandan Nova Plaza Hotels çalışanlarının yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirtti.