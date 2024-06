Novak Djokovic ameliyat oldu

Sırp raket Novak Djokovic, menisküs ameliyatı oldu.

Geçtiğimiz günlerde çeyrek finale yükseldiği Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam turnuvasından sağ dizindeki sakatlık nedeniyle çekilen Novak Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Djokovic, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde son maçımda menisküs yırtığı yaşadıktan sonra zor bir karar vermek zorunda kaldım. Hala zorlanıyorum ama ameliyatın iyi gittiğini size duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yanımda olan doktor ekibine ve hayranlarımdan aldığım büyük desteğe minnettarım. Sağlıklı ve formda olmak, mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım."

