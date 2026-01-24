Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 4'üncü turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta efsane raket Novak Djokovic 4'üncü tura yükseldi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, Hollandalı Botic van de Zandschulp'u 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti.

GRAND SLAMLERDE 400 GALİBİYET

Grand slam turnuvalarında 400'üncü galibiyetini alan 38 yaşındaki efsane, bu başarıya ulaşan ilk tenisçi oldu.

Avustralya Açık'ta 102 galibiyetle Roger Federer'i yakalayan Sırp tenisçi, sonraki maçını da kazanırsa turnuva tarihinin en fazla galibiyet alan sporcusu olacak.

9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, turnuvaya özel davetiyeyle katılan İsviçreli Stanislas Wawrinka'yı 7-6, 2-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

Fritz, bu turda 5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti ile eşleşti.