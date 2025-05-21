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Novak Djokovic Bodrum'da gösteri maçına çıktı

Dünyanın en iyi tenisçisi olarak gösterilen Novak Djokovic, Bodrum'da gösteri maçına çıktı.

Spor
  • 21.05.2025 17:25
  • Giriş: 21.05.2025 17:25
  • Güncelleme: 21.05.2025 17:32
Kaynak: DHA
Novak Djokovic Bodrum'da gösteri maçına çıktı
Fotoğraf: DHA

Dünyaca ünlü tenisçi Sırp Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum’a geldi.

İkili Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da hem söyleşiye katıldı hem de tenis oynadı.

ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından 13 yıl boyunca dünyanın 1 numarası olarak gösterilen, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi Bodrum'daki bir oteldeki söyleşinin ardından toprak kortta gösteri maçı yaptı.

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