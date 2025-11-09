Novak Djokovic'ten sakatlık sonrası önemli karar

Efsane Sırp tenisçi Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle sezonun son büyük turnuvası ATP Finalleri’nden çekildi. Bu karar, Sırp raketin Atina’daki Hellenic Şampiyonası’nda kariyerinin 101. zaferini kazanmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

Finalde üç saat süren zorlu bir mücadelede İtalyan Lorenzo Musetti’yi 4-6, 6-3, 7-5 yenerek kupaya uzanan Djokovic’in yerine, ATP Finalleri’nde Musetti yarışacak. Turnuva pazar günü İtalya’nın Torino kentinde başlayacak. Djokovic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Torino’da mücadele etmeyi ve elimden gelenin en iyisini yapmayı gerçekten çok istiyordum. Ancak bugünkü finalin ardından üzülerek belirtmeliyim ki devam eden bir sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmem gerekiyor.”

38 yaşındaki Djokovic, geçen yıl da sakatlık nedeniyle sezonun son turnuvasına katılamamıştı. Sırp tenisçi, Atina’daki turnuva boyunca omzundaki ağrılarla oynadığını ve bu nedenle Torino’ya gidip gitmeme kararını son ana kadar ertelediğini söyledi. Djokovic, basın toplantısında süreci şöyle anlattı:

"MÜMÜN DEĞİL"

“Turnuva boyunca sakatlıkla uğraşıyordum. Dün oynadığım maçtan sonra ağrının artmayacağını umuyordum ama bugün, daha maça çıkmadan bile durum iyi değildi. Maçı oynayabilmek için güçlü ağrı kesiciler almak zorunda kaldım. Ancak dünyanın en iyi sekiz oyuncusunun yer aldığı bir turnuvada o seviyede tenis oynamam mümkün değildi.”

Bu gelişmenin ardından, Musetti, ATP Finalleri’nde Jimmy Connors Grubu'nda Djokovic’in yerini alacak. Alexander Bublik ise ilk yedek oyuncu olarak turnuvaya dahil edildi. Ayrıca, bu yıl ilk kez iki İtalyan tenisçi aynı ATP Finalleri’nde tekler kategorisinde yer alacak. Musetti içinse bu, kariyerindeki ilk ATP Finalleri deneyimi olacak.