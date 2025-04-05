Novak Djokovic’ten yeni bir rekor daha geldi

Spor Servisi

Çim, toprak, sert kort ayırmaksızın ulaştığı şampiyonluklarla tenis dünyasına damga vuran Sırp raket Novak Djokovic, başarılarla dolu kariyerine yeni rekorlar eklemeye devam ediyor. Yeteneği, tekniği, çok yönlülüğü, bitmek bilmeyen kondisyonu, disiplini ve mental dayanıklılığıyla kortlarda rakiplerine üstünlük kuran Djokovic, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla yıllara meydan okuyor.

Seneler boyunca girdikleri büyük rekabetle tenis kalitesini belki de bir daha hiç olmayacak kadar yukarı çeken "Büyük Üçlü"nün son temsilcisi Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer’in birer rekorunu daha ele geçirmeyi başardı.

Kimilerine göre tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu 37 yaşındaki Djokovic, 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı ATP Masters 1000 turnuvası Miami Açık’ta final oynadı. Finalde Çek Jakub Mensik’e kaybeden Djokovic, Miami Açık’ta kazandığı karşılaşmalarla ATP Masters 1000 turnuvalarında 414 galibiyete ulaştı ve Nadal’ı geçerek en çok maç kazanan tenisçi oldu. İspanyol Nadal’ın 410 galibiyetle ikinci sırada yer aldığı listede İsviçreli Federer ise 381 galibiyetle üçüncü basamakta bulunuyor.