'NOW': Özgürlük vaadi çöktü, aşk ise isyanda

Tuğçe ÇELİK

İngiltere’nin çağdaş dans ile tiyatroyu birleştiren tarzıyla dikkat çeken isimlerinden Jasmin Vardimon ve topluluğu Jasmin Vardimon Company 25. yıla özel olarak hazırladıkları iki temsille İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sanatseverlerin karşısına çıktı. Türkiye’ye ilk kez gelen topluluk, repertuvarlarındaki eserlerden aldıkları bölümleri birleştirerek oluşturdukları ‘NOW’ ile zamanı yalnızca akan bir süreç olarak değil, doğrudan politik bir gerilim alanı olarak kuruyor. Esere adını veren ‘şimdi’ geçmiş ile gelecek arasında sıkışırken, sahnede bireysel bir deneyim olmaktan çıkıp kolektif bir tıkanmanın dışavurumuna dönüşüyor. Bu dönüşüm sade ve etkileyici bir görsel şölenle seyirciye aktarılırken mesajı çok net iletiyor: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

TEMSİL YANILSAMASI ÇAĞI

Eser, derinleşen toplumsal yarıklar, politik huzursuzluk ve sertleşen sınırlar üzerinden ilerlerken, demokrasinin özgürlük vaadini de sarsıcı biçimde sorgulamaya açıyor. Bireyi karar süreçlerinin merkezine yerleştirdiği iddiasıyla kurulan demokratik düzen, ‘NOW’da tersinden okunuyor. Sahnedeki bedenler özne değil; yönlendirilen, sınırlandırılan, özgürlük peşinde koşan ve dışarıda bırakılan varlıklar olarak beliriyor. Katılımın yerini temsil yanılsamasının aldığı bir çağın sahne karşılığı bu.

Vardimon’un koreografi stili bedenin ürettiği güçlü sembolik çağrışımlara yaslanıyor. Ancak bu beden özgür değil; kesintiye uğrayan, yönlendirilen ve tekrarın içine sıkışan bir hareket düzeni içinde var oluyor. Bedenler kimi zaman mekanikleşiyor, kimi zaman bir otorite tarafından hizaya çekiliyormuş gibi aynı hareketi tekrar ediyor. Bu tekrar, yalnızca estetik bir tercih değil; itaatin ve kontrolün takıntılı bedensel ifadesine dönüşüyor. Birey, kendi eyleminin öznesi olmaktan uzaklaşırken özgürlük bir hak olmaktan çıkıp ertelenen bir ihtimal halini alıyor. Sahne düzeni ve tekrar eden hareketler, bireyin yalnızca fiziksel değil, politik olarak da kuşatıldığını hissettiriyor.

Bu baskı yalnızca hareketle değil, sesle de kuruluyor. Otoriteyi temsil eden figürlere eşlik eden müzik, militer bir ritimle ilerliyor; sürekli tekrar eden, neredeyse obsesif bir yapı kurarak bedenleri kuşatıyor. Ritim ilerledikçe, sahnedeki hareket alanı daralıyor; müzik, koreografinin görünmeyen bir denetim mekanizmasına dönüşüyor.

Bu noktada koreografi, disiplin ve denetim mekanizmalarını da sahneye taşıyor. Bedenler yalnızca baskı altında değil; bu baskıyı içselleştirmiş gibi hareket ediyor. İktidar dışarıdan dayatılan bir güç olmaktan çıkıyor, bedenin içine yerleşiyor. Bu durum, faşist ve otoriter rejimlerin yalnızca kamusal alanı değil, bireyin zihnini, bakışını ve hareketini de biçimlendirdiğine dair güçlü bir sahne kuruyor.

GÜÇ KİMİN ELİNDE?

Eser, bu sıkışmışlık halini kişilerarası ilişkiler üzerinden de açıyor. Kadın-erkek ilişkileri, yalnızca duygusal bir bağ olarak değil; aynı zamanda bir iktidar ve temsil alanı olarak sahneye taşınıyor. Bakış rejimini çağrıştıran bir gerilim, sahnedeki karşılaşmalarda hissediliyor: Kim bakıyor, kim görülüyor, kim hareketi başlatıyor, kim hareketi sona erdiriyor? Bu sorular, ilişkilerin eşitlikten çok, görünmez ama oldukça katı bir hiyerarşi içinde kurulduğunu ima eden güçlü anlam katmanları kuruyor.

Ancak eser, bu hiyerarşiyi yeniden üretmiyor; aksine bu hiyerarşide kırılmalar yaratıyor. En çarpıcı sahnelerden birinde, erkeğin bedeninde lazer ışığıyla beliren kalp, yanındaki kadının kalbine doğru taşınıyor. Bu jest, aşkı bir sahiplik ilişkisi olarak değil, iki varlığın birbirine temas ederek dönüşmesi, bir tür “hemhâl olma” hali olarak kuruyor. Yine de bu yakınlık, bütünüyle özgürleşmiş bir alan sunmuyor; ilişkinin de tıpkı beden gibi kırılgan, geçici ve değişken olduğunu hatırlatıyor.

‘NOW’, bu yönüyle yalnızca bir dans eseri değil; çağın ruh haline dair doğrudan bir müdahale. Vardimon’un sahnesinde ‘şimdi’, geçici bir an değil; sıkışmışlık, kontrol, bilinmezlik ve belirsizlikle örülü bir alan. Ve izleyiciye kalan soru net: Özgür olduğumuzu düşündüğümüz bu ‘şimdi’de gerçekten ne kadar söz sahibiyiz? Çünkü artık sorun, özgürlüğün sınırlandırılması değil; onun çoktan ‘sessizce’ ortadan kaldırılmış olması.

Dansçı ve performans sanatçıları Alexander Stavropoulos, Matt Cotton, Eri Magkou, Liudmila Loglisci, Donny Beau Ferris, Risa Maki, Juliette Tellier, Hobie Schouppe, Thomas Kerek, Sabrina Gargano, Evelyn Hart ve Sean Moss’tan oluşan Jasmin Vardimon Company ‘NOW’ ile 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde Adana Devlet Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.