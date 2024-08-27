NOW TV'de Gülbin Tosun depremi: Zorunlu izne çıkarıldı

Gazeteci Gülbin Tosun'un geçen günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Tosun, NOW TV'nin kendisini 'zorunlu izne' çıkardığını duyurdu. Tosun, "Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize" dedi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Tosun şu ifadeleri kullandı:

"Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok"

Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok https://t.co/brpyBPGJSj — gulbin tosun (@gulbintosun) August 26, 2024

Tosun'un, geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ı eleştiren bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Gülbin Tosun, Mansur Yavaş'ı etiketleyerek şu paylaşımı yapmıştı:

"Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz!! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!"