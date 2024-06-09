NOW TV'den açıklama: Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı reddettik

NOW TV’den yapılan açıklamada Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın canlı yayına çıkma tekliflerinin reddedildiği belirtildi. İkilinin, "Moderatör olsun ama soru sormasın" diye şart koştuğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de kongre öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın dün akşam NOW TV'ye çıkacakları ilan edildi ancak yayın saati geldiğinde program iptal edildi. İki isim daha sonra Habertürk'e çıktı.

NOW TV'deki yayının iptal nedeni merak konusu olurken kanal tarafından Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın neden yayına çıkmadıklarına dair bir açıklama yapıldı.

NOW TV’den Spor Digital Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Taraflar moderatör istemedi. Ardından 'Moderatör olsun ama soru sormasın' denildi. NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk teklifi kabul etmedi ve yayın iptal oldu."