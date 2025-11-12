NOW TV'ye şok karar: Başvuruları kabul edilmedi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Now TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti.

T24'ün haberine göre eski adıyla FOX TV olarak bilinen kanal, “İstanbul Now TV” ile yaşadığı hukuki kriz sonrası Ocak 2025’te RTÜK kararıyla logosunu değiştirmek zorunda kalmış ve siyah logoya geçmişti.

Ancak TÜRKPATENT’in 5 Kasım 2025 tarihli yeni kararıyla, Now TV’nin mevcut marka ve logo tescili de geçersiz sayıldı.

Bu kararın ardından kanalın, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyeceği; ya yeni bir isim belirlemesi ya da yayınlarını tamamen sonlandırması gerekeceği belirtiliyor.

Hukuk çevreleri, TÜRKPATENT kararının ardından RTÜK’ün süreci kısa süre içinde değerlendirmeye almasının beklendiğini ve bu durumun Türkiye’de yayıncılık açısından emsal teşkil edebileceğini ifade ediyor.