NTV’den Hüseyin Günay kararı: Şaşırtmadılar

NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ı işten çıkardı.

Gazeteci Hüseyin Günay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te görüştüğü sırada, Beyaz Saray bahçesinde kullandığı ifadelerle gündem oldu.

NTV'nin Washington D.C. Temsilciliğini yürüten Günay’ın bir kişiyle yaptığı konuşma, Associated Press (AP) kamerasına takıldı.

Görüntülerde Günay, toplantının Türkiye açısından iyi geçmediğini söylüyor ve eleştirel ifadeler kullanıyordu. Günay ayrıca “İçeride Bilal (Erdoğan), Hakan Fidan, damat (Selçuk Bayraktar kavgası var” yorumunda bulunuyordu.

Bu videonun sosyal medyada yayılması sonrası, NTV’nin iktidarla ters düşmemek için Günay’ı işten çıkaracağı iddia edilmişti.

NTV yönetimi bu beklentilerle uyumlu şekilde Hüseyin Günay’ı işten çıkarma kararı aldı.

Günay’ın işten çıkarılmasıyla ilgili henüz gazetecilik meslek örgütlerinden bir açıklama gelmedi.