Nüfusa kayıtlı insansı robot CANİKMAN, meclis toplantısına katıldı

Türkiye'nin "nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu" CANİKMAN, Belediye toplantısına katıldı.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede devam eden projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıyı takip eden CANİKMAN, Meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı.

Sandıkçı, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim, bilim ve teknoloji alanında örnek çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

CANİKMAN'ın çocuklara ve gençlere ilham kaynağı olduğunu dile getiren Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan CANİKMAN ile çocuklarımızı ve gençlerimizi bir araya getirmeye devam ediyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'müzde gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarında CANİKMAN öğrencilerimize rehberlik ediyor. Bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitim programlarımızı sürdürüyor, gençlerimizin yenilikçi teknolojiler konusunda farkındalık sahibi bireyler olmalarını sağlıyoruz. Canik'te teknolojiye yön veren nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.