Nüfusun 12 katı borç: Balıkesir’de açık 15,5 milyar TL

AKP’den CHP’ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetime devreden borcu açığa çıktı. AKP’li eski yönetim, 2024 bütçesi 12 milyar TL olan belediyeyi, 15,5 milyar TL’lik devasa bir borçla devretti.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’nin 75 yıl aradan sonra kazandığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mali hesaplarına yönelik incelemeler, AKP’nin hemen her kentte olduğu gibi Balıkesir’de de büyük bir enkaz bıraktığını gözler önüne serdi. AKP’li eski yönetimin yeni yönetime devrettiği borcun, 15 milyar TL’yi aştığı tespit edildi.

2024 bütçesi 12 milyar TL olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunun 15,5 milyar TL olduğu belirlendi. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Asla, ‘Enkaz devraldık’ demeyeceğiz. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak için kaynak yaratacağız, gece gündüz çalışacağız” dedi.

Edinilen bilgiye göre, CHP’li Akın göreve gelir gelmez talimat vererek belediyenin şirketleri dâhil bütün birimlerinin mali durumlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptırdı. Çalışma kapsamında belediyeye ait tüm birimlerde kalem kalem borç yüküne yönelik hesaplamalar yapıldı. Buna göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart 2024 itibarıyla toplam borcunun 15 milyar 428 milyon 985 bin TL olduğu kaydedildi. Genel bütçe borçlarının 10 milyar 766 milyon 85 bin TL, BASKİ borçlarının 3 milyar 492 milyon 819 bin TL, şirketlere ait borçların da 1 milyar 170 milyon 79 bin TL olduğu bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, AKP yönetiminde geçilen 2023 yılında 9 milyar TL’lik gelir bütçesindeki tahsilat oranının yüzde 57 seviyesinde kaldığı da belirtildi. 2024 için 31 Mart seçimlerinin hemen öncesinde 1,2 milyar TL’lik borçlanma izni alan AKP’li yönetimin, limitin 500 milyon TL’lik kısmını seçimden hemen önce kullandığı anlaşıldı.

ASLAN PAYI DOĞRUDAN ALIMLARDA

AKP’li yönetimin kullandığı Balıkesir Büyükşehir bütçesinin, 2024 yılının ilk üç ayında 1 milyar 774 milyon TL tutarında açık verdiği vurgulandı. 2023 yılının tamamı ve 2024 yılının ilk üç ayında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların sayısı 3 bin 40’a ulaşırken açık ihale ve pazarlık usulüyle yapılan ihale sayısı ise 553’te kaldı.

“MAZERET DEĞİL, İŞ ÜRETECEĞİZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir halkının büyük bir borçla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“31 Mart’tan bugüne kadar açıklananlar arasında en yüksek borç yükü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde. Fakat bu durum bizi durdurmayacak, yavaşlatmayacak ve Balıkesir’e canla başla hizmet etmekten alıkoyamayacak. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Bu kadar borca karşın Balıkesir’in bugüne kadar alamadığı hakkını alıp Balıkesirli hemşerilerimize iade edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutmak, projelerimizi eksiksiz şekilde hayata geçirmek için kaynak yaratacağız, gece gündüz çalışacağız.”