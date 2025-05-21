Nüfusun 4’te 1’i icralık

Ekonomi Servisi

AKP’nin ülkeyi soktuğu ekonomik kriz yurttaşlar için artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Özellikle 19 Mart darbe girişimine kadar makro göstergelerle ekonominin iyiye gittiğine yönelik bir algı çalışması yürütse de bu tarihten sonra ciddi bir çöküş yaşadı. Bununla beraber ekonominin yurttaş için hiçbir zaman iyiye gitmediğini ise resmi veriler net bir şekilde gösteriyor. Sadece UYAP Bilişim Sistemi’nde yer alan İcra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayılarına bakmak dahi bunun için yeterli. Geçen yıl 20 Mayıs ile bu yıl 20 Mayıs tarihi arasındaki fark bile bunu gösteriyor.

UYAP verilerine göre geçen yıl 20 Mayıs tarihinde icra dairelerindeki derdest dosya sayısı 22 milyon bin 325’ti. Bu yıl 20 Mayıs’ta ise bu sayı 23 milyon 496 bin 958’e yükseldi. Yani icra dairelerindeki dosya sayısı 1 yıl içinde yaklaşık 1,5milyon arttı. 2017’den bugüne 20 Mayıs tarihlerinde icra dairelerindeki dosya sayısına baktığımızda da durum net bir şekilde görülüyor. Bu tarihte 16 milyon 543 bin olan dosya sayısı sürekli yükselerek 2022 20 Mayıs’ında 23 milyon 490 bini geçmişti. Genel seçimlerin yaşandığı ve AKP’nin bol keseden kamu kaynaklarını kullandığı 2023’te bir düşüş yaşansa da ardından tekrar yükseliş trendine girdi. Son 8 yılda 20 Mayıs tarihlerindeki icra ve iflas dosya sayısı şöyle:

• 2017: 16 milyon 543 bin

• 2018: 16 milyon 773 bin

• 2019: 20 milyon 453 bin

• 2020: 20 milyon 537 bin

• 2021: 21 milyon 931 bin

• 2022: 23 milyon 490 bin

• 2023: 21 milyon 865 bin

• 2024: 22 milyon bin

• 2025: 23 milyon 496 bin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de yurttaşların bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan borçlarının toplamda 4 trilyon 645 milyar liraya ulaştığını söyledi. Gürer, borçlanmadaki artış hızına ve ödenemeyen borçların icra takibine alınmasına dikkat çekerek ekonomik krizin toplumsal etkilerine vurgu yaptı.

Gürer, bankalar ve finans kuruluşları tarafından tahsil edilemeyip icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı alacaklarının 3,2 milyar lira artarak 168 milyar liraya çıktığını belirterek, "Yılbaşından bu yana bu kalemdeki artış 56,2 milyar liraya ulaştı" diye konuştu. Bankaların zaman zaman bu borçları düşük bedellerle varlık yönetim şirketlerine devrettiğini belirten Gürer, 2024 yılında, varlık yönetim şirketlerinin yurttaşlardan alacaklarının 21 milyar lira artış gösterdiğini belirtti.

Gürer, 2025 yılının ilk üç ayında 399 bin 628 kişi bireysel kredi borcunu, 487 bin 808 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını belirterek, "Her iki kalemde borcu olanlar tek kişi sayıldığında, icraya düşen toplam kişi sayısı 684 bin 256 oldu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 218 bin 887 kişi artış gösterdi. Özellikle kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerdeki artış hızla artıyor" dedi.