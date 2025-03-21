Nuhoğlu’nun avukatı: Algı çalışması yapıyorlar

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 100’den fazla kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu’nun avukatı Zeynel Öztürk, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Yandaş basının ‘evinde 40 milyonla yakalandı’, başlıklarıyla Nuhoğlu ve İmamoğlu arasında yolsuzluk iddialarına karşı cevap veren Öztürk, “Gizlilik kararı olduğu için belgeleri detaylı paylaşamıyoruz ancak. Söz konusu iddialara karşı tüm belgelerimizi sunduk” dedi.

Müvekkilinin kaçma tehlikesi olmadığını, iş hayatının gerekliliklerini açıkladıklarını belirten Öztürk, “Kasadaki mevzu bahis parayı zaten kendisi çıkardı. Bir algı çalışması yapılıyor. Ancak gerçekler ortada. İnşaat sektöründe faaliyet yürüten müvekkilim yaklaşık 500’den fazla insanla çalışıyor. Aylık personel giderinin 45 milyonlara dayandığı bir sektör bu. Yıllık cirosu düşünüldüğünde bahse konu olan para bu iddiaların temelsiz, algı çalışması olduğunu kanıtlıyor” ifadelerine yer verdi.