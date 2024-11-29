'Nükleer atık' iddiası Meclis gündeminde: Murat Kurum ve Alparslan Bayraktar'a sorular

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın "nükleer atık" açıklamasını Meclis gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Yüksel Taşkın, "Geçen hafta Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, nükleer atıkların yetkili firma tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki çimento fabrikalarına götürülerek yakıldığını belirtti. Halbuki Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan alınan bilgiye göre radyoaktif atıkları Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) alması gerekli" dedi.

"İlgili Bakanlıklar nükleer atıkların temizlenmesinde yavaş davranıyor" diyen Taşkın, şöyle devam etti: "Ayrıca süreci yıllardır şeffaf bir şekilde yürütmüyor ve yerel yönetimleri bilgilendirmiyorlar. Halbuki halk sağlığı için büyük bir tehlike yaratan bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması ve tüm paydaşların bilgilendirilmesi gerekirdi."

Yüksel Taşkın, Murat Kurum ve Alparslan Bayraktar'a şu soruları yöneltti:

"1- Basında yer alan, nükleer atıkların yetkili firma tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki çimento fabrikalarına götürülerek yakıldığı iddiaları doğru mudur?

2- TENMAK tarafından alınacağı belirtilen radyoaktif atıklar için Türkiye’de güvenli depolama altyapısı mevcut mudur? Mevcutsa bu altyapının kapasitesi ve uluslararası standartlara uygunluğu nedir?

3- NDK hangi A tipi uluslararası gözetim firmasını yetkilendirmiştir?"